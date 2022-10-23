أحمد موسى يكشف مفاجأة: مركز دروس خصوصية دخله اليومى 60 ألف جنيه

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقي مكالمة هاتفية من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي لمناقشة تراخيص مراكز الدروس الخصوصية.

أوضح خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"وزير التربية والتعليم أشار إلى أن وجود وتقنين عمل السناتر لن يلغي عمل المدرسة، وأكد أنه، كوزير للتعليم، مع جميع أطراف المنظومة التعليمية ولن يظلم أحدًا، والأولوية في هذا الصدد للأسرة المصرية وأولياء الأمور والتلاميذ والمعلمين؛ حتى يستفيد الجميع، وسيتم الإنفاق من أي عائد مادي يعود للوزارة على المدارس الفقيرة.



وأكد موسى، أن «بعض مراكز الدروس الخصوصية ودي معلومتي الشخصية مش معلومة الوزير؛ دخله اليومي فقط يقترب من 60 ألف جنيه؛ نقطة ومن أول السطر؛ والخلاصة ستكون حوار مجتمعي وحوكمة هذا الأمر وجودة نظام التعليم، والوزير ما أخدش قرار النهاردة؛ القرار والتنفيذ سيكون بعد الحوار المجتمعي».

