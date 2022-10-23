بالدولار.. سعر صادم لـ فستان منة شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

حصلت النجمة منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة، وتم تكريمها في الدورة الـ13 بـ مهرجان الفضائيات العربية، عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عرض في رمضان 2022.

وارتدت الفنانة، فستانا أنيقا، خلال حضورها للمهرجان وتسلمها للتكريم، أبرز جمالها.

منة شلبى

و ظهرت النجمة منة شلبي ، بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الانظار مرتدية فستان كُحلي اتسم بالقماش الشيفون .

وتتميز النجمة منة شلبي ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

والفستان من تصميم جيني بيكهام، وهي المصممة المفضلة عند الأميرة كيت ميدلتون، وسعره 5.766 دولارًا، أي ما يعادل 111 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية تعتمد النجمة منة شلبي على وضع المكياج بلمسات البسيطة من ألوان النود، وترفع شعرها؛ وهو ما تماشى مع إطلالتها.

يذكر أن منة شلبي تعاونت مع صادق الصباح في مسلسل "بطلوع الروح" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2022، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني ومحمد حاتم.