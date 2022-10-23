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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة حفل الزفاف بدون عريس: كان نفسي أفرح وألبس الفستان الأبيض

صدى البلد

كشفت "ديانا" التى أقامت حفل زفاف وارتدت فستان فرح لها بدون عريس السبب وراء ما فعلته.


وأوضحت ديانا خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة " صدى البلد" تقديم نهال طايل، أنها كانت تحلم بارتداء فستان فرح فاستغلت بمناسبة عيد ميلادها وارتدته.

 

وتابعت ديانا، وقت زفافها لم تفرح بالفستان الأبيض حيث كان يوجد حالتين وفاة وارتدت الفستان وتصورت به فقط وذهبت بعد ذلك لبيتها.

 

الاحتفال بحفل الطلاق شائعة

وأكدت، ديانا، أنها لم تكن تحتفل بطلاقها كما أشيع، معقبة: "الراجل ملوش لازمة فى حياتى اللى تخصنى وبقوم بدور الأب والأم مع بنتى".

وأشارت ديانا إلى أنها لم تخف عندما طرأت الفكرة عليها، معقبة:" انا مأذتش حد ولا ضريت حد".

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