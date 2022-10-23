مصطفى كامل: شيرين عبدالوهاب أهدتني بوكيه ورد بعد فوزي بمنصب النقيب

قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية ، إن ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أرسل لي بوكيه ورد بتوصية من شيرين، بعد فوزى بمنصب النقيب.

وأضاف مصطفى كامل خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد،" إن بوكيه الورد الذي أرسلته لي الفنانة شيرين عبد الوهاب أغلى هدية في حياتي ".

وعن أزمة حسام حبيب وشيرين أكد مصطفي كامل أن شيرين ملك لأولادها، وليس ملك لأحد بعينه ؤ موضحا أنه يعشق صوت شيرين عبد الوهاب وأدائها الفني".

وطالب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الجمهور بالدعوة لشيرين عبد الوهاب، بالاستفاقة والشفاء مما تمر به من ظروف".