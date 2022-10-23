محافظ البنك المركزي: كلنا بمركب واحدة ولابد من التنسيق مع القطاع الخاص

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن داخل البنك يعتزون باستقلاليتهم ولكن الجميع يعلم أننا فى مركب واحدة ولابد من التنسيق مع الجميع حتى نخرج من الأزمة الحالية وهذا التنسيق لم يكن مع الحكومة فقط بل مع القطاع الخاص أيضا.

وأضاف "عبد الله" خلال فعاليات جلسة السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك المركزي يعمل على عدة موضوعات ومحاور حتى تظهر مصداقية البنك داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي بل تنظر الى المستقبل فقط.

وتابع محافظ البنك المركزي أن الظروف الاقتصادية الحالية من المتوقع أنها تستمر لوقت طويل كما قالوا المحللون السياسيون بأنه لا يوجد انفراجه قريبة، موضحا أن البنوك المركزية فى الدول المتقدمة تتحدث أنه لو حدث تثبيت فى سعر الفائدة فإن ذلك هو شيء جيد جدا، وأشار إلى أن الفائدة تستخدم بسهولة عندما يكون التضخم جاء عن طريق الطلب.