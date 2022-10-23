عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ البنك المركزي: كلنا بمركب واحدة ولابد من التنسيق مع القطاع الخاص

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن داخل البنك يعتزون باستقلاليتهم ولكن الجميع يعلم أننا فى مركب واحدة ولابد من التنسيق مع الجميع حتى نخرج من الأزمة الحالية وهذا التنسيق لم يكن مع الحكومة فقط بل مع القطاع الخاص أيضا.

txt

محافظ البنك المركزي للمستثمرين: نسمعكم دائما.. وستجدون استجابة بعد الدراسة لمختلف مطالبكم

وأضاف "عبد الله" خلال فعاليات جلسة السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك المركزي يعمل على عدة موضوعات ومحاور حتى تظهر مصداقية البنك داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي بل تنظر الى المستقبل فقط.

وتابع محافظ البنك المركزي أن الظروف الاقتصادية الحالية من المتوقع أنها تستمر لوقت طويل كما قالوا المحللون السياسيون بأنه لا يوجد انفراجه قريبة، موضحا أن البنوك المركزية فى الدول المتقدمة تتحدث أنه لو حدث تثبيت فى سعر الفائدة فإن ذلك هو شيء جيد جدا، وأشار إلى أن الفائدة تستخدم بسهولة عندما يكون التضخم جاء عن طريق الطلب.

محافظ البنك المركزى حسن عبد الله الحكومة فقط القطاع الخاص الأزمة الحالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

حصاد اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي .. السيسي يصارح الشعب وتفاؤل يسود مجتمع الأعمال.. والحكومة تتحدث بالأرقام عن الأزمات والإنجازات

لو لسه متجوزين.. سارع بإضافة الزوجة أونلاين على بطاقة التموين

أحمد موسى: الإخوان يشككون في كل الإنجازات ويريدون الخراب

محافظ البنك المركزي: كلنا بمركب واحدة ولابد من التنسيق مع القطاع الخاص

على بعد خطوة.. صحيفة بريطانيا تعلن موعد تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء

صاحبة حفل الزفاف بدون عريس: كان نفسي أفرح وألبس الفستان الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر صادم لـ فستان منة شلبي في مهرجان الفضائيات العربية

فوائد خارقة لصحتك..3 أعواد من الكرفس على الريق

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة سريعة ومتكاملة

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ