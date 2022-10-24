غرة شهر ربيع الآخر 1444 هجريا.. الأربعاء

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد؛ فإن هلال شهر ربيع الآخر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 50 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي، من يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 25-10-2022م (يوم الرؤية).

وأوضح جاد القاضي، عبر بيان رسمي، الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5– 6 دقائق).

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة) ، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور، حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس.

ولفت جاد القاضي إلى أن غرة شهر ربيع الآخر 1444 هـ فلكياً، ستكون يوم الأربعاء 26-10-2022.