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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم ..انطلاق ندوة بكلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس بعنوان "معـا للتعافي الأخضر"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان  "معـا للتعافي الأخضر" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، يوم الاحد الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۲۳ الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور  غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتورة  نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، الدكتور ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور علاء سرحان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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واختتمت فعاليات النسخة الأولى من الأسبوع التوظيفي للجامعة " ASU Career Week 2022" والتي تم تنظيمها من قبل فريق مركز التوظيف بالجامعة الدكتور أيمن فريد- مدير المركز و أ.سما سنجر - المدير التنفيذي للمركز و باهر عامر- امين المركز والمدير المالي و الاداري و  ريم رحيم- نائب مدير المركز للشراكات والعلاقات المؤسسية و . فرح طارق- نائب مدير المركز للتعليم الوظيفي وأ. نهى جمال- نائب مدير المركز للتعلم عبر التجربة. 
و كوادر المركز  محمود عاطف- مدير المشروعات بالمركز، . أحمد صلاح- مرشد مهني، الدكتورة. علا سامي - مرشد مهني، . الاء ناير- منسق التعليم الوظيفي،  نورهان شريف - احد ابناء جامعة عين شمس و المتدرب بقسم التسويق الالكتروني و الفريق الإداري، غادة عبدالخالق- منسق  الشؤون القانونية،  منى علام و  عمر فاروق- منسق حسابات.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور . عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان هدف الأسبوع التوظيفي - الذي تم إقامته علي مدار ٣ أيام- هو  تسهيل وصول طلبة وخريجي جامعة عين شمس الموهوبين للعمل في شركات محلية وعالمية يعمل بها مجموعة من الخبراء، حيث قامت المؤسسات المشاركة والتي بلغ عددها ٣٧ شركة عالمية ومحلية بتقديم مجموعة من التدريبات، والوظائف ، وتضمنت الفعاليات تقديم ١٩ محادثة مهنية من قبل خبراء متخصصين بالاضافة الى ٢٦ دائرة ارشادية إلى جانب التدريب وتوفير فرص عمل وذلك بحضور ٣٥٠٠ طالب وخريج من أبناء الجامعة.

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