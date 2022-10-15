خبير: وضع المناهج التعليمية في الصفوف الأولي الابتدائية يحتاج لعدة معايير مختلفة

أكدالدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، ومدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، نظام التطوير للدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) هو نظام يختلف عن غيره من الأنظمة الدراسية للأعوام الماضية، حيث أن هؤلاء الطلاب لن يخضعوا لنظام أعمال السنة الذي يطبق حاليا على باقي طلاب صفوف النقل من الصف السادس الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، ولكن هناك مايسمي بمهمة أدائية من 35 درجة يحصل طلاب الصفين الرابع والخامس عليها كدرجات أعمال سنة.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لابد من مواكبة التطوير العالمي، حتى تتساوى مخرجات التعلم للطفل المصري مع مخرجات التعلم في الدول الأخرى المحيطة، موضحًا أن هناك فجوة بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون.

وأضاف مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، أن وضع المناهج التعليمية وبالاخص في الصفوف الاولي من المرحلة الابتدائية يحتاج لعدة معايير مختلفة وغير ثابتة فهي مختلفة باختلاف الزمان والمكان والفئة المستهدفة، مضيفًا: "المادة والسن والتوقيت، والعمر والمرحلة".

ونوه الدكتور حازم راشد، إلى أن التعديلات علي مناهج الصفوف الاولى لن تقتصر على مناهج ومقررات الصف الرابع الابتدائي، ولكن ايضا شملت مقررات الصف الخامس، والغرض منها هو تفادي كل الملاحظات التي كشفت عنها أراء كل الاطراف في العام الماضي بالنسبة لمقررات رابعة.

وأشار مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، إلى أن قرار ادخال التعديلات جاء في اطار سياسة التقويم التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، في تقييم ما تم تنفيذه في منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت مع كل الأطراف والاستماع لآراء المعلمين واعضاء لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة وخبراء المناهج بكليات التربية.

ولفت عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن تغيير المناهج يتطلب تدريبات معمقة للمعلمين على نفس النظام الجديد، وتمتد لفترات طويلة، فتدريب المعلم هو الضمانة الأساسية لنجاح التغيير.