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رئيس التحرير
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تعليم

خبير يكشف مميزات نظام التقييم واحتساب الدرجات من 6 ابتدائي وحتى 2 ثانوي

طلاب
طلاب

يتسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب، عن نظام التقييم واحتساب الدرجات للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للعام الحالي، حيث تتمثل في الاختبارات والسلوك والمواظبة والمشروعات البحثية ، وإتاحة محتوى رقمى لكل السنوات الدراسية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تفاصيل درجات أعمال السنة للطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى.

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وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التقييم واحتساب الدرجات للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للعام الحالي، يتناسب مع نظام التعليم الجديد وتطوير العملية التعليمية، الذى يعتمد الطالب فيها على المشروعات البحثية ، وهو خطوة مهمة لأنه يعتمد على اكتشاف للمعلومة والبحث، وهذه أدوات مهمة في تعليم الطالب كيف ينتج المعلومة ويكتشف ذاته ومهاراته. 

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطوير العملية التعليمية يسير في إطار إيجابي ، ومن المؤكد أن توجد صعوبات في التطبيق وذلك لا يعني أننا نترك النظام بسبب الصعوبات، ولكن نذللها في المستقبل، ونحاول نحسن من النظام، وأرى أن التجربة تستحق تقييم بدرجة جيد جدا.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن نظام التقييم الجديد خطوة جيدة وفى صالح الطلاب ليتعرفوا من خلالها على مواكبة التطوير العالمي ويستطيع التلميذ قياس مستواه الحقيقى وكيفية تلاشى الأخطاء فى الاختبارات الاساسية ويستطيع ان يقوى نقاط ضعفه المرة القادمة ويعطى الطالب تقريرا مفصلا لأدائه لمعرفة نقاط ضعفه وقوته.

وصرحت الدكتورة سامية خضر، بأن من أهم أهداف التقييم عن طريق عمل مشروعات بحثية هو إثارة الشغف داخل الطالب، أن يقوم بعمل هو من صنع يده دون الالتزام بقواعد ثابتة لا تغيير فيها، ولا يوجد بها فرصة للإبداع أو التغيير أو استغلال المهارات.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الطالب في البداية سيكون لدية رهبة بالمناهج ولذلك الطالب سيتم تدريبه على التعلم في ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في نهاية الوحدة مما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتي والتعلم المستمر.

ضوابط تطبيق درجات أعمال السنة:

- توزيع درجات أعمال السنة للطلاب بواقع 5% للسلوك.

- 5% حضور، و10% اختبار يعده موجه المادة.

- يكون الاختبار على مستوى المدرسة.

- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.

- تطبيق درجات أعمال السنة على الطلاب من السادس الابتدائي ويشمل سنوات النقل حتى الثانى الثانوى.

- عقد امتحانين في كل تيرم دراسى ويحصل الطالب على أعلى الدرجات في أعمال السنة.

- إضافة 5 درجات السلوك وفق تقييم كل المعلمين الذين يدرسون للطالب وليس معلم واحد.

- 5 درجات الحضور يحصل الطالب عليهم من خلال سجلات الحضور والغياب، بواسطة إدارة المدرسة.

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