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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طب أسنان عين شمس تواصل مؤتمرها الدولي الرابع

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس المؤتمر الدولى الرابع للكلية ، وذلك خلال الفترة ١٨-٢١ أكتوبر بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز.

تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و  الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية ورئيس المؤتمر والدكتور رامى غالى سكرتير عام المؤتمر 

 

وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم ان المؤتمر الدولي يشارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية ، بالإضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، وكذلك يقام معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.

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وكان قد وقع  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والشيخ أحمد بن ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعية، مذكرة تفاهم بين كل من كلية الإعلام وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان. 
يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور هبة شاهين المشرف على انشاء كلية الإعلام والدكتور ياسر فؤاد عميد كلية البريمي، الدكتورة دينا فاروق أبو زيد الأستاذ بكلية الإعلام ومدير المركز الإعلامي للجامعة.

وأعرب الشيخ أحمد بن ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة كلية البريمى الجامعية عن سعادته البالغة واعتزازه وفخره بالتعاون مع جامعة عين شمس وان تلك المذكرة هى استمرار وتتويج للنجاحات المستمرة والعلاقة المتميزة التى امتدت لأكثر من عشرة أعوام واختتم حديثه بالتعبير عن تقديره  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وشكره على حفاوة  الاستقبال وكرم الضيافة.
وضم وفد كلية البريمي كلا من: الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية، الدكتور. ياسر فؤاد عميد الكلية، د. عمر الصوافي مساعد العميد للشؤن الأكاديمية و البحث العلمي، سلطان الكندي  مدير دائرة الشؤن المالية، ناصر بن أحمد النعيمي مدير تطوير الأعمال بمكتب رئيس مجلس الإدارة.

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