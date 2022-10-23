بعد فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية.. اعرف ترتيب الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على نظيره أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

على الجانب الآخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره سيراميكا كليوباترا، بثنائية نظيفة، وسط جدل تحكيمي كبير في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري.

وجاء الهدفان عن طريق كلا من: التونسي سيف الدين الجزيري، وأحمد فتوح.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الزمالك 6 نقاط.

2- الأهلي 6 نقاط.

3- فيوتشر 3 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 3 نقاط.

6- بيراميدز نقطتين.

7- المقاولون العرب نقطة واحدة.

8- إنبي نقطة واحدة.

9- غزل المحلة نقطة واحدة.

10- البنك الأهلي نقطة واحدة.

11- فاركو نقطة واحدة.

12- الداخلية نقطة واحدة.

13- طلائع الجيش نقطة واحدة.

14- المصري البورسعيدي نقطة واحدة.

15- الإسماعيلي دون نقاط.

16- أسوان دون نقاط.

17- حرس الحدود دون نقاط.

18- سموحة دون نقاط.