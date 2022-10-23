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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة يقدم صناع اللي باعنا خسر دلعنا من على مسرح الموسيقى العربية

صدى البلد

حرص راغب علامة على تحية صناع أغنية اللي باعنا خسر دلعنا خلال حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى.

وقال راغب علامة: “أوجه تحيه للشاعر محمد البوغة والملحن محمود خيامي”.

مهرجان الموسيقى.. برومو لراغب علامة قبل صعوده على المسرح.. وأفتتح الحفل ب"الحب الكبير"

حرص مهرجان الموسيقى العربية على تقديم برومو خاص لراغب علامة قبل صعوده على مسرح النافورة لإحياء حفله.

وخرج بعدها راغب وأفتتح الحفل بأغنية الحب الكبير وقال: "انا سعيد لملاقاة هذا الجمهور الراقي الرائع  الذي يدخل السعادة والسرور الي قلبي واشكركم فردا فردا واوجه تحياتي لمعالي وزيرة الثقافة المصرية ودكتور مجدي صابر والدكتورة جيهان مرسي، وانا حبيت افتتح بانت الحب الكبير لتكون تحية مني اليكم.

حكيم يتواجد من أجل راغب علامة ويلتقط صور مع مهرجان الموسيقى العربية

حرص المطرب حكيم على التواجد لحضور حفلة المطرب راغب علامة بمهرجان الموسيقى العربية.

وحرص حكيم على التقاط الصور مع الحاضرين.

مهرجان الموسيقي العربية:

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 حيث يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر على مسرح النافورة حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويسبق حفل عفاف راضي فاصلا للنجم اللبنانى رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود الى جانب فقرة غنائية لمطربة الاوبرا آيات فاروق واخرى موسيقية لعازف التشيللو عماد عاشور  .

وبالتزامن على مسرح الجمهورية تعرض فرقة المعهد العالى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالى للباليه والمعهد العالى للفنون المسرحية أوبريت العشرة الطيبة من الحان الذكر سيد الدرويش ، تأليف محمد تيمور وازجال بيرم التونسي ومن إخراج ضياء الدين زكريا.  

ويقام فى السابعة مساء وعلى المسرح الخارجى بالأوبرا يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر مجموعة من الأعمال التراثية الشهيرة .

كما تستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير فى العاشرة صباح الثلاثاء جلسة تتناول التجارب الإبداعية للمسرح الغنائى فى البلاد العربية بحضور الدكتور هشام شرف ( العراق) مقررا ومشاركة الباحثين هبة محمد معين ترجمان (سوريا) ، الدكتور حاج محمد الحبيب (الجزائر) ، الدكتور أحمد دعوب (ليبيا).

وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا ومشاركة الدكتورة أحلام اكبر بن الشيخ محمد صالح (الكويت) ، السيد محمد احمد حسن (مصر) ، الدكتور محمد سعد السيوفي (مصر)  ، الدكتور نجاة ظاهر الزيد (الكويت).

وفى الرابعة مساء وعقب انتهاء الجلسات تبدأ منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء .

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IMG-20221023-WA0048
IMG-20221023-WA0049
IMG-20221023-WA0049
راغب علامة اللي باعنا خسر دلعنا مهرجان الموسيقى

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