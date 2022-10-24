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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خواتم وسلاسل من المعالق..شاهد إبداع ومهارة شاب سوري في إعادة التدوير المنزلي

خواتم وسلاسل من المعالق.شاهد
خواتم وسلاسل من المعالق.شاهد إبداع شاب سوري في إعادة التدوير

في كثير من الأحيان ما تكون الصدف كلمة السر في اكتشاف مواهب ذهبية مدفونة بداخلنا وتعد مصدر رزق إضافي أيضا مثلما حدث مع الشاب السوري صاحب المهارة والإبداع، عبد الرحمن شيخ بوزان، المتمكن في إعادة تدوير المعالق المنزلية بتحويلها إلى اكسسورات مطلية بالذهب والفضة. 

لاقت مقاطع الفيديو القصيرة التي يكشف فيها عبد الرحمن شيخ بوزان صاحب الـ 24 عاما أسرار إعادة تدويره للمعالق المنزلية بتحوليها إلى اكسسورات مطلية بالذهب والفضة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي محققة ملايين المشاهدات خاصة «تيك توك وانستجرام».

خواتم وسلاسل من المعالق..شاهد إبداع ومهارة شاب سوري في إعادة التدوير المنزلي    

تواصل موقع «صدى البلد» مع الشاب السوري عبد الرحمن شيخ بوزان المقيم في مدينة هاوجيسند بمقاطعة روجالاند النرويجية لمعرفة كواليس دخوله عالم إعادة تدوير وصناعة الاكسسورات من المعالق المنزلية وهو ما قد يثير دهشة الكثريين علما بأن فوائده على البيئة لا تعد. 

يقول عبد الرحمن شيخ بوزان إن البداية لاكتشاف هذه الموهبة بداخله تعود إلى يناير عام 2020م قبل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) حيث كان يسير في أحد الأسواق التجارية في العامصة النرويجية «أوسلو» ثم توقف عند رجل عجوز يبيع خواتم مصنوعة يدويا من المعالق. 

خواتم وسلاسل من المعالق..شاهد إبداع ومهارة شاب سوري في إعادة التدوير المنزلي    

نصيحة عجوز نرويجي 

وفي موقف جميل منه رغبة في الحفاظ على البيئة من حولنا بضرورة إعادة التدوير، نصح العجوز النرويجي  الشاب السوري بأن يتعلم هذه الحرفة لاهميتها وسهولتها بعض الشيء من حيث التكاليف المادية فهي لا تحتاج سوى إلى موهبة وإتقان ببعض الأدوات البسيطة المستخدمة في القطع والتلميع وغيرهما. 

«هذا الموقف ألهمني للاهتمام بالمعالق الفضية النرويجية»..بهذه الكلمات يلفت الشاب السوري عبد الرحمن إلى تأثير هذه الموقف الإيجابي عليه مبينا أنه واجه محاولات فشل في صناعتها بداية لكنه أصر على تعلم الأمر وبدأ في مشاهدة مقاطع فيديو لتصنيعها عبر تطبيق تيك توك من بلدات مختلفة، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وأتقنع الصناعة القائمة على إعادة التدوير المنزلي بالفعل. 

 عبد الرحمن شيخ بوزان

اهتمام بالعلم والعمل والموهبة 

وينبه عبد الرحمن شيخ بوزان أن والده له فضل كبير عليه أيضا نظرا لزرعه حب الصناعات اليدوية فيه منذ صغره مفيدة بأنه رغم غربته عن بلده إلا أنه لم يتوقف حبه عن التعلم أيضا ليحقق حلمه بأن يصبح مدرسا في اللغة النرويجية والتربية البدنية والتربية الخاصة إضافة إلى عمله بدوام جزئي كمدرس، أما عن وقت الفراغ بين دراسته وعمله فيستغله في تطوير موهبته بإعادة تدوير المعالق. 

ويختتم الشاب السوري المقيم في النرويج بأن الناس في تهافت على شراء منتجاته اليدودية الصنع من إعادة التدوير للمعالق المنزلية المميزة الشكل بحيث تبدأ أسعارها من 45 دولارا، مشيرا إلى أن حلمه أن يصبح مصمم أزياء في المستقبل القريب أيضا.

 عبد الرحمن شيخ بوزان
@sheikhen.designs Sorry mom…😅💃🏼🩴 #spoonring #spoonrings #spoonjewelry #gjenbruk ♬ الصوت الأصلي - 7amad_90

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