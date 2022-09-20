نخاف من الحسد بسبب المعاملة.. سوري يبكي على الهواء أثناء حديثه عن مصر

قال السوري محمد كاظم هنداوي، صاحب مقطع الفيديو الذي تحدث فيه عن مصر وحقق نسب مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه خارج مصر منذ حوالي خمس سنوات، وحسب عمله كمدير منظمة حقوق إنسان في أوروبا رأى ما يتعرض له السوريين من عنصرية، في المقابل لديه حنين دائم إلى مصر.

وأضاف السوري محمد كاظم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إنه لم يرصد شكوى لأي سوري في مصر وسجل فيديو ليتعلم العالم من مصر الانسانية، ومزح: "السوريين في مصر بيخافوا من الحسد بسبب المعاملة التي يلاقوها في مصر".

22 مليون سوري على حب مصر

ودخل السوري محمد كاظم، في حالة من البكاء أثناء حديثه عن مصر على الهواء، قائلا: "بمتابعتي لحالات العنصرية على السوريين في البلدان الأخرى يزيد حبي لمصر، كلمة أنا سوري تجعل الجميع يساعدك في مصر وفي إجماع من 22 مليون سوري على حب مصر".