طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

يحتوي اللبن على نسبة عالية من البروتين، الأمر الذي يساعد على تنظيم الشهية، من خلال زيادة الهرمونات التي تزيد الشعور بالشبع، مما يساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة، وبالتالي التحكم بالوزن. و طبعا يكون قليلا او خال من الدسم .

وقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اهمية تناول كوب من الحليب يوميا و تأثيرها على الصحة.

1-يشتهر اللبن بأنّه غنيٌ بالكالسيوم، المهم لبناء وصحة العظام والأسنان، فكوبٌ واحدٌ من اللبن يزود الشخص بـ 49% من احتياجه اليومي من الكالسيوم.

2-يساهم في التحكم بارتفاع ضغط الدم؛ لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، إذ يزود كوبٌ واحدٌ من اللبن الشخص بـ 12% و18% من احتياجاته اليومية من المغنيسيوم، والبوتاسيوم على الترتيب،

3-بالإضافة إلى 38% من احتياجات الفسفور المهم لصحة الأسنان والعظام اليومية.

4-يعتبر اللبن غذاءً غنياً بالفيتامينات بما فيها فيتامين B12، وفيتامين B2، وفيتامين B6.

5-تحتوي بعض أنواع اللبن على البكتيريا النّافعة أو ما تسمى بالبروبيوتيك (بالإنجليزية: Probiotics)، والتي تساعد على الهضم،وتساهم في التخفيف من أعراض تهيج القولون،ومن شأنها أن تقوي الجهاز المناعي أيضاً.

6-كشفت دراسة حديثة أن شرب كوب من الحليب وتناول الزبادي كل يوم قد يساعد في دفع مرض السكري من النوع 2.