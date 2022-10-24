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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع أسما إبراهيم وخطيبها المطرب موسى

موسي وخطيبته أسما
موسي وخطيبته أسما إبراهيم

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
و ظهرت مقدمة برنامج حبر سري بصورة رومانسية مع خطيبها المطرب موسي، فى احدث ظهور لهما مما اثار اعجاب متابعيها.


وتقدم اسما ابراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سرى


يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .

 

IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٠٦١٩٥٣ - قص
IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٠٦١٩٥٣ - قص
IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٠٦١٩٥٣
IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٠٦١٩٥٣
IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٠٦٢٢٤٨
IMG_٢٠٢٢١٠٢٤_٠٦٢٢٤٨
موسي وخطيبته أسما إبراهيم لقطات رومانسية برنامج حبر سري القاهرة والناس المطرب موسى

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