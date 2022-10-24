شاهد.. لقطات رومانسية تجمع أسما إبراهيم وخطيبها المطرب موسى

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



و ظهرت مقدمة برنامج حبر سري بصورة رومانسية مع خطيبها المطرب موسي، فى احدث ظهور لهما مما اثار اعجاب متابعيها.



وتقدم اسما ابراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سرى



يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .