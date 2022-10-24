نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:
اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن
أسعار الذهب في مصر اليوم ، محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة ، إذ استقر المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة، كما سجلت أسعار المعدن الأصفر في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 :..
الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف
سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين ما يقرب من 25 لكيلو الأمهات في المزرعة و27 للمستهلك ، و39 و40 جنيها للكيلو البيضاء في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين بعد ان وصلت في الأيام السابقة إلى 43 و 45 جنيها نتيجة أزمة الأعلاف.
بعد إعلان نية التحرر من الدولار.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟
قفزت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ ارتفعت العملة الخضراء من أدنى مستوى لها في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.
الأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار.. أسعار مواد البناء الآن في الأسواق
تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام من الكثير من الراغبين في البناء ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين ...
دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف
قد لا يعلم الكثير منا أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات ، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة ..
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه...