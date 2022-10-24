نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم ، محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة ، إذ استقر المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة، كما سجلت أسعار المعدن الأصفر في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 :..

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين ما يقرب من 25 لكيلو الأمهات في المزرعة و27 للمستهلك ، و39 و40 جنيها للكيلو البيضاء في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين بعد ان وصلت في الأيام السابقة إلى 43 و 45 جنيها نتيجة أزمة الأعلاف.

قفزت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ ارتفعت العملة الخضراء من أدنى مستوى لها في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام من الكثير من الراغبين في البناء ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين ...

قد لا يعلم الكثير منا أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات ، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة ..

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه...