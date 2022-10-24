عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي: 

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم ، محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة ، إذ استقر المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة، كما سجلت أسعار المعدن الأصفر في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 :..

 

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين ما يقرب من 25 لكيلو الأمهات في المزرعة و27 للمستهلك ، و39 و40 جنيها للكيلو البيضاء في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين بعد ان وصلت في الأيام السابقة إلى 43 و 45 جنيها نتيجة أزمة الأعلاف.

 

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

قفزت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ ارتفعت العملة الخضراء من أدنى مستوى لها في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

 

الأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار.. أسعار مواد البناء الآن في الأسواق

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام من الكثير من الراغبين في البناء ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين ...

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد لا يعلم الكثير منا أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات ، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة ..

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبحث الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه...

 

اسعار اسعار الدواجن اسعار الذهب أسعار الذهب والدولار الحديد والأسمنت مواقيت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

بتعليق ساخر.. كهربا ينشر صورة من غرفة النوم

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

موضوعات متعلقة

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

بعد الإعلان عن الحفاظ على الجنيه ..أسعار الدولار اليوم 24-10-2022

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

الأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار.. أسعار مواد البناء الآن في الأسواق

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اقتراب تطبيق حظر واردات النفط الروسي بأوروبا

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

ترشيحاتنا

زيلينسكي يدعو لتوفير الكهرباء بعد الضربات روسية استهدفت منشآت الطاقة

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

يفتح لك كل الأبواب المغلقة .. علي جمعة: المفتاح بهذا الذكر

سقوط عصابة الٱطفال في الغربية.. متهمون بسرقة هايبر ماركت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغفلها الكثير من النساء .. علامة شائعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب

بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

ابتعد عن هذه العادة فورًا.. حركة تحدث عند فك اللحوم المجمدة تؤدي للتسمم

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ