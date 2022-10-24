تبادل إطلاق الأعيرة التحذيرية على الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية

تبادلت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، اليوم الإثنين إطلاق الأعيرة التحذيرية على طول حدودهما البحرية الغربية المتنازع عليها، وذلك في تطور يثير القلق من اشتباكات محتملة بعد سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها (بيونج يانج) مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن البحرية الكورية الجنوبية بثت تحذيرات وأطلقت أعيرة تحذيرية لصد سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت الحدود البحرية في حوالي الساعة 42ر3 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.



وأوضحت الهيئة، أن سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت خط الحد الأدنى من الحدود البحرية في المياه، وتراجعت شمالًا بعد أن أصدرت البحرية الجنوبية رسائل تحذير وأطلقت حوالي 20 طلقة تحذيرية.



من جانبه، ذكر الجيش الكوري الشمالي، أن وحداته الدفاعية الساحلية ردت بإطلاق 10 أعيرة تحذيرية من نيران المدفعية باتجاه مياهها الإقليمية، حيث تم رصد "حركة بحرية معادية" /على حد وصفه/.



كانت (بيونج يانج) اتهمت سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية بالتدخل في مياه كوريا الشمالية بحجة اتخاذ إجراءات صارمة ضد سفينة مجهولة الهوية، وقد تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعي؛ وهو ما أثار استفزاز كوريا الجنوبية واليابان، كما أثار قلق حلفائهما الغربيين.



وكثفت (بيونج يانج) تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، وأكدت سول وواشنطن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.