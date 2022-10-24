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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف فوزي : تزوجت أربع مرات واعترفت بخيانتي لكل واحدة

يوسف فوزى
يوسف فوزى

قال الفنان يوسف فوزي إنني تزوجت أربع مرات الأولى كان لديّ ١٨ سنة وكانت جميلة جداً وسافرنا لندن وتعرفت على زوجتي الثانية في لندن وكانت تونسية وتزوجتها ٤ سنوات و الثالثة فرنسية يونانية إيطالية ومكثت معها ١٨ سنة، ورزقت منها وآخر زوجة كنت أعرفها و هي في عمر ٧ سنوات وظللنا سويًا ٣٠ سنة و اخوها كان صاحبى.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، انني  كنت بعترف بخيانتي الزوجية لزوجاتي ، و كنت بمهد ليهم الأول بأنى أقول انى غلطت و اسمعى منى قبل ما تسمعى من حد تانى و العيب مش منك لكن العيب منى انا و كانت تبوسني بعد ما اقولها الكلام ده .

وتابع ، “لمدة  ١٧ سنة لم أر بناتي ، و كنت متضايق جداً ، و انا كنت زوج سهل جداً ، و الصداقة هى ما ساعدتنى على استمرار الزواج ، سارة الكبيرة ٤٥ سنة ،منيرة ٤٠ سنة عمر ٢٦ سنة ، عمر قاعد معايا و سارة و منيرة بيأتوا لزيارتي و عندي احفاد ولد و بنت”.

نشرت صفحة المركز الكاثوليكي للسينما صور احتفال  الأب بطرس دانيال بعيد ميلاد الفنان يوسف فوزي .

كان التكريم عبارة عن درع به سورة قرآنية وهي سورة الإخلاص.

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