غرق الطريق الجديد بمساكن الأمل بأكتوبر .. والأهالي يستغيثون

شهدت منطقة 1165 عمارة بالقرب من مساكن الأمل في مدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، حادث كسر ماسورة مياه، والتي تسببت في انتشار المياه في محيط العمارات السكنية، وتعطل حركة المرور بمنطقة الطريق الجديد.

واشتكى سكان منطقة 1165 عمارة من انتشار المياه منذ صباح اليوم، دون تدخل جهاز مدينة 6 أكتوبر أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعدم إصلاح كسر الماسورة والتي تسببت في أزمة في حركة المرور وغرق الشوارع ومحيط العمارات بالمياه.

وناشد أهالي المنطقة الدكتور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التدخل لإصلاح كسر ماسورة المياه لوقف ما تسببه من خسائر في المنطقة، وشفط الكميات الكبيرة من المياه لعودة الحياة لطبيعتها في المنطقة

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