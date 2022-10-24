موعد مباراة إياب المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني والقناة الناقلة

يلتقى المنتخب الأولمبي فى لقاء العودة الأحد المقبل باستاد الإسكندرية نظيره منتخب إسواتيني في الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

حقق المنتخب الأولمبي تعادلا سلبيا مع إي سواتيني فى المباراة التى جمعتهما بملعب الأخير فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

قدم المنتخب الأولمبي مباراة رائعة وكان بإمكانه التسجيل ولكن لم يحالفه الحظ وتصدت العارضة لثلاثة كرات خطيرة ، فى المقابل لعب إسواتيني مدافعا معظم الوقت .

ومن المقرر ان تذاع مباراة الاياب بين المنتخب الاولمبي واسواتيني عبر قناة اون تايم سبورتس.

تشكيل المنتخب الأولمبي

بدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل ضم : حمزة علاء فى حراسة المرمى وأمامه حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أشرف واحمد عيد وفى الوسط محمود صابر وأحمد نبيل كوكا والعربي بدر وأمامهم مصطفي ميسي وابراهيم عادل و أسامة فيصل .

ورد منتخب إي سواتيني بهجمة على المنتخب الأولمبي لكنها لم تمثل خطورة بفضل يقظة حسام عبد المجيد ومحمد طارق فى الدفاع ، وواصل الفراعنة هجماتهم وتغاضي الحكم عن ضربة جزاء واضحة بعدما أبعد مدافع إسواتيني الكرة بيده من داخل المنطقة فى الدقيقة السابعة .

استمر الضغط وقاد أحمد عيد نجم المنتخب الأولمبي هجمة وسدد قذيفة ردت من الحارس وتابعها فيصل وانقذها المدافع من قلب المرمي ومع ذلك احتسب الحكم ضربة مرمي بينما أحتسبها حكم الراية ركنية.

وعلى غير سير أحداث المباراة ومن ركنية حول مهاجم إسواتيني الكرة برأسه فى العارضة وتابعها حمزه علاء ببراعة وانقذ الموقف .

وشهدت الدقيقة ١٩ قيادة الخطير مصطفي ميسي لهجمة مرتدة سريعة وتعرض للخشونة من المدافع الذى طرده الحكم .

وسدد محمود صابر من ضربة حرة مباشرة فى الحائط البشري فى الدقيقة ٢٥ وتوالت الهجمات وسدد أسامه فيصل قذيفة ارتدت من المقص الأيسر للمرمي فى الدقيقة ٢٧ واستمرت أحداث المباراة على وتيرة واحدة هجوم مكثف من احفاد الفراعنة واستبسال من إسواتيني وافتقد المنتخب الدقة فى اللمسة الأخيرة ولعب إسواتيني على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة بعض الوقت على مرمي حمزة علاء المتألق .

لم تشهد بدايات الشوط الثاني جديدا واستمرت المباراة على وتيرة واحدة مع وجود نشاط ملحوظ فى هجمات إسواتيني بعض الوقت وأجرى المنتخب المصري تغييرات لتنشيط خطوطه بعد مرور ربع ساعة من الشوط ولكن استبسال لاعبي إسواتيني حال دون ترجمة الخطورة إلى إيجابية معظم الوقت لتنتهي مباراة الذهاب بالتعادل السلبي .