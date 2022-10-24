الستات يحصل على جائزة أفضل برنامج من مهرجان القنوات الفضائية

احتفلت الإعلامية،مفيدة شيحة، بحصول برنامج الستات على جائزة أفضل برنامج 2022 مهرجان القنوات الفضائية ،ونشرت صورة جديدة بصحبة الإعلامية سهير جودة،وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت مفيدة معلقة عبر صورتهما:"الحمد لله جائزة افضل برنامج لعام ٢٠٢٢ من مهرجان القنوات الفضائية".

في سياق أخر،تناولت حلقة جديدة من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة النهار الفضائية، تقديم الإعلامية مفيده شيحة؛ الحديث عن الأعداء.

وقالت مفيدة شيحة: "أنا غير متفقه مع مقولة إختيار الأعداء، لكن الإعتقاد المفضل هو أن الأعداء تولد في طريق الحياة".

وأضافت مفيده شيحة، أن الأعداء تصنف على حسب قدرتهم، بمعنى أن العدو في العمل أو العدو القوي ولديه أكثر مما تمتلك فعليك إدارة القتال بحكمة وذكاء دون إنسحاب.

علينا مواجهة الأعداء

وأوضحت مفيدة شيحة، أنه إذا كان عدوك على نفس الأرضية أو ف إمكانية ردة موجودة؛ مضيفة أن هناك ناس تستطيع أن تكسر ذراع العدو وفي جميع أحوالنا علينا مواجهة الأعداء.