عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف وأسقف ببا يكرمان 185 حاصلا على شهادات محو الأمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف بالتعاون مع مطرانية ببا، لتكريم وتسليم الدارسين شهادات محو الأمية، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وأسقفية الخدمات بالقاهرة وبالتعاون مع مطرانية ببا، حيث حضر الاحتفالية التي أقيمت بقاعة المطرانية الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها، معتز عبد الرءوف رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، المستشار مجدي حكيم، المهندس عادل بشرى مسؤول خدمة محو الأمية بالكنيسة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم عرض "presentation" عن مراحل الامتحانات، وتضمن الإشارة إلى محاور وبنود البروتوكول الموقع بين هيئة تعليم الكبار وأسقفية الخدمات العامة بالقاهرة وبالتنسيق مع مطرانية ببا، في مجال تعليم ومحو أمية الكبار والمتسربين من التعليم  من خلال التعاون في توفير الفصول التعليمية بالمدارس النظامية والتعليم المجتمعي وتوفير المعلمين من ذوي الكفاءة، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين وإجراء وعقد الاختبارات النهائية واستخراج ومنح الشهادات للدارسين.

 

تعرف على أوراق التقديم لـ جامعة بني سويف التكنولوجية

بحضور 30 ألف طالب .. فريق "شارموفرز" يتألق في حفل بجامعة بني سويف

وأكد المحافظ، أن ملف تعليم الكبار يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية، ضمن  رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على ضرورة بذل كل الجهد والسعي لاستنهاض كل القدرات وتنفيذ العديد من المبادرات الرسمية والشعبية للقضاء بشكل جذري على الأمية، مضيفا أن الدولة وضعت قضية محو الأمية على رأس أولوياتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسعيا لتحقيق الهدف بإعلان مصر خالية من الأمية.

كما أثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، وأسفرت عن تواجد بني سويف بصفة شبه دائمة في مقدمة المحافظات الأعلى تميزا في معدل التغير في مستوى الأمية والذي ظهر في انخفاض معدل الأمية في 2022 إلى 26% مقارنة بعام 2019 والتي كانت تتعدي الـ 40% على الرغم من التحديات التي شهدتها تلك الفترة من ظهور فيروس كورونا وغيرها من التحديات، مؤكدا على أن الهدف الأساسي ليس مجرد محو الأمية الأبجدية بل تجاوز ذلك إلى بناء شخصية مصرية سوية لديها من الوعي والإدراك للوقوف صفاُ واحداً  بقوة في وجه أية محاولات للنيل من أمن واستقرار الوطن وتحقيق التنمية التي بدأنا في حصد ثمارها  في ربوع مصر عامة والصعيد على وجه الخصوص بعد أن ظل لسنوات مهمشاً ولم ينال الاهتمام الكافي، وهو ما تمثل في حجم ونوعية المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات والمجالات التي أسهمت في تحسين مستوى ونوعية معيشة المواطنين

ورحب الحبر الجليل الأنبا إسطفانوس، بالمحافظ مُعربًا عن تقديره للمجهودات المبذولة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار والذي ينعكس بصورة إيجابية وواضحة على الوطن، في إطار التعاون بين الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، خاصة وأن مشكلة الأمية تعد عائقا كبيرا فى تحقيق التنمية، معرباً عن أمله وطموحاته في أن تسهم تلك الجهود المخلصة في القضاء على  الظواهر الغريبة على مجتمعنا من خلال محو أمية السلوكيات السلبية والمرفوضة، بجانب المضى إلى ما هو أبعد من مجرد تعلم القراءة والكتابة إلى القضاء على الأمية الرقمية  الخاصة باستخدام أجهزة الكمبيوتر ،وسائل التكنولوجيا الحديثة التي باتت سهلة وفي متناول الجميع

محافظ بني سويف يتفقد مستجدات سير العمل في مشروعات حياة كريمة

محافظ بني سويف يلتقى عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم واحتياجاتهم

وأضاف معتز عبد الرءوف رئيس فرع تعليم الكبار ببني سويف، أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجههنا في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن الهيئة  قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال التوسع في توقيع وعقد  بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، للوصول إلى قرى بلا أمية، من خلال فتح  فصول جديدة لتشجيع المتحررين من هذه الفصول على استكمال و مواصلة تعليمهم، مشيراُ إلى أن الهدف الأساسي من جهود وأنشطة الهيئة ليس مجرد محو الأمية فقط بل المشاركة في تشكيل وبناء الوعي الوطني لدي المتحررين من الأمية

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ وأسقف ببا ورئيس فرع تعليم الكبار بتسليم شهادات محو الأمية لـ 185 دارساً من متحرري الأمية، بجانب تكريم القائمين على العمل من فرع الهيئة ومنسقى المراكز وفرق العمل بالمطرانية، حيث قدم لهم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة، ومطالباً إياهم بعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة والعمل على استكمال تعليمهم لاسيما وأننا نشهد اليوم العديد من النماذج الناجحة والمشرفة التي حصلت على أعلى الشهادات والدرجات العلمية وكانت البداية من فصول محو الأمية.

thumbnail (16)
thumbnail (16)
thumbnail (17)
thumbnail (17)
بني سويف وزارة التربية والتعليم محافظ بني سويف جامعة بنى سويف محو الأمية وكيل وزارة التربية والتعليم جامعة بني سويف التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري.. ماذا يفعل كولر ؟

غياب صخرة الوسط.. صدمة لجهاز الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

الإعلان عن محاور وآلية عمل المجلس الاستشاري لمبادرة بني سويف بشبابها

ترشيحاتنا

أول هندي يرأس حكومة بريطانيا .. من هو ريشي سوناك؟

هيئة اقتصادية.. وزير التعليم العالي: 10 جامعات تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

أيمن حفني يكشف حقيقة انضمامه لأحد أندية القسم الرابع

منافسته تنسحب.. ريشي سوناك رئيسًا للحكومة البريطانية

ريتشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا بعد انسحاب المنافسة الوحيدة بيني موردونت

العراق.. ما السبب وراء تأجيل تشكيل الحكومة حتى الآن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

بجيبة ملفتة للأنظار.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

لمواجهة الخمول والاكتئاب .. أكلات تزيد الرغبة الحميمية العاطفية للزوجين

فيديو

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي| ردود أفعال إيجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ