مصرع طالبة وإصابة 6 في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

اسفر انقلاب أتوبيس طلاب عن مصرع طالبة وأصيب أخرون في أحد مراكز الدقهلية.

ولقيت يمنى ماجد بشير الديسطى 14 عاما، مصرعها وأصيب كلا من محمود محمد عبدالسميع 24 عاما مصاب بكدمات بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، عمر سيد عبدالله زيدان 10اعوام مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى واشتباه مابعد الارتجاج ، وايمن حسين عبدالله زيدان مصاب بإجهاد بالتنفس واشتباه ارتشاح رئوى وجميعهم مقيمين بقرية الملاحة، وجميعهم انتقلوا لمستشفى شربين

وأصيب 3آخرين بكدمات تم علاجها فى مكان الحادث.



تلقت مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ، بإنقلاب أتوبيس مدرسي تابع لمدرسة المنيلاوي الخاصة يقل طلاب داخل أحد الترع على الطريق الشرقي (المنصورة -دمياط ) بنطاق مركز شربين .

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع طالبة وإصابة 6 آخرين بالحادث وتم استدعاء 6سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي شربين العام لتلقي العلاج .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وتم العرض على النيابة العامة .