عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبة وإصابة 6 في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

اسفر انقلاب أتوبيس طلاب عن  مصرع طالبة وأصيب أخرون في أحد مراكز الدقهلية.

ولقيت يمنى ماجد بشير الديسطى 14 عاما، مصرعها وأصيب كلا من محمود محمد عبدالسميع 24 عاما مصاب بكدمات بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، عمر سيد عبدالله زيدان 10اعوام  مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى  واشتباه مابعد الارتجاج ، وايمن حسين عبدالله زيدان مصاب بإجهاد بالتنفس واشتباه ارتشاح رئوى وجميعهم مقيمين بقرية الملاحة، وجميعهم انتقلوا لمستشفى شربين 

وأصيب 3آخرين بكدمات تم علاجها فى مكان الحادث.


تلقت  مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من  شرطة النجدة يفيد  ، بإنقلاب أتوبيس مدرسي تابع لمدرسة المنيلاوي الخاصة يقل طلاب داخل أحد الترع على الطريق الشرقي (المنصورة -دمياط ) بنطاق مركز شربين .

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع طالبة وإصابة 6 آخرين بالحادث وتم  استدعاء 6سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي شربين العام لتلقي العلاج .

تحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة ، وتم العرض على النيابة العامة .

امن الدقهلية الدقهلية المنصورة مستشفي مصرع طالبة مدير أمن الدقهلية حادث انقلاب اتوبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

كارثة في الجيزة .. انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري.. ماذا يفعل كولر ؟

موضوعات متعلقة

وفاة عامل نظافة بحادث في الدقهلبة

ترشيحاتنا

سفير مصر : جنوب السودان يشارك بمستوى رفيع في مؤتمر المناخ

الغطاء الثلجي.. الكشف عن كارثة في انتظار الجيش الأوكراني مع بداية الشتاء

المؤتمر الاقتصادي.. الدولة لن تبيع أصولها وهذا دور صندوق مصر السيادي

الاربعاء المقبل .. افتتاح المؤتمر العربى ال 36 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

حصيلة أولية لحادث فيصل.. إصابة5 في سقوط سقالات كوبري ترعة الزمر.. صور

سيراميكا كليوباترا بعد خسارته من الزمالك: أن تكون عادلا.. هذه ليست جريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

فيديو

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي| ردود أفعال إيجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ