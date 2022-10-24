وزيرة الهجرة: أبنائنا بالخارج سفراء لمصر وحائط صد ضد الشائعات

عبرت سها سمير ناشد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتها بزيادة عدد النائبات بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرة إلي أنها عندما تولت الوزارة حرصت علي وضع استراتيجية عمل لسرعة الإنجازات، موضحة أنه تم وضع هذه الاستراتيجية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب كريم درويش لمناقشة خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وجهود الوزارة في رعاية المصريين بالخارج.

وأوضحت أن العالم كله يشهد أزمات، موضحة أن المصريين في الخارج يحتاجون التواصل المستمر، وأن تساعدهم وتدعمهم وتكون بمثابة السند والضهر لهم جميعا، موضحة أن الوزارة تتواصل معهم جميعا عبر "جروبات" السوشيال ميديا، مضيفة :"نسمع الناس جميعا ونحن موجودين بجميع جروبات السوشيال ميديا، والجميع من الوزارة ونتفاعل معاهم جميعا".



وقالت:" نحن حريصين علي التفاعل والتواجد وأطلقنا مبادرة واسعة للتواصل مع الجاليات في الكويت السعودية والإمارات وكندا وأستراليا وفي أفريقيا كينيا ونيجيريا، وحريصين أيضا علي التواصل مع الجاليات في أوروبا قريبا"، مشددة علي أنه كما يحتاج المصريين فى الخارج الدعم والتواصل نحن كدولة نحتاج منهم أيضا التواصل والدعم، كما نحتاج من المصريين في الخارج أن يكونوا سفراء لمصر، والتصدي للهجوم علينا، والشائعات والأكاذيب التي تواجه للدولة، كما نتمنى من المصريين فى الخارج أن يكونوا شركاء فى التنمية.