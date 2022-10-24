لجنة النواب تناقش تجديد محطة قطار شنوان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن التباطؤ الشديد في رصف طريق شبين الكوم / بركة السبع، وشبين الكوم / قويسنا، وشبين الكوم / شبرا باص، وشبين الكوم / الباجور؛ وطريق بخاتى / منشية عصام، بمحافظة المنوفية.

وايضا عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات بإحلال وتجديد محطة قطار شنوان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما ناقشت لجنة النقل خلال اجتماعها اليوم برئاسة وحيد قرقر طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر منير، بشأن عدم إحلال وتجديد محطة سكة حديد البكاتوش التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ رغم إدراجها بخطة الإحلال والتجديد 2021/2022.

وأيضا عدم تنفيذ أعمال إنشاء كوبري علوى على محطة السكة الحديد بقرية نشرت التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ للربط بين الرصيفين الطوالى والنفادى حفاظا على أرواح المواطنين ، وإنشاء مزلقان سكة حديد على خط سكك حديد قلين/ قطور امام مدخل عزبة محجوب والعزب المجاورة التابعين لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات ، ان اللجنه سبق واوصت برد قاطع على جميع طلبات الاحاطة المقدمة من النواب ، توصيات اللجنه لابد ان تحترم وتنفذ ، وأن يكون هناك خطة التنفيذ والانتهاء.

وأوصت اللجنة بان يكون هناك رد رسمي يقدم للجنه خلال ٤٨ ساعه بإحلال وتجديد محطة قطار شنوان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، كما أوصت اللجنة بسرعه الرد بدء ونهاية الطرح بخصوص إنشاء كوبري علوى على محطة السكة الحديد بقرية نشرت التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ للربط بين الرصيفين الطوالى والنفادى