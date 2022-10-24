شاهد.. حملات مكثفة لشرطة التموين على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية .

ضبط 1731 قضية تموينية

أسفرت الحملات عن ضبط (1731) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (470) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ، ومواد بناء .. بمضبوطات (30 طن أسمنت - 21,500 طن دقيق أبيض "عينى" - 16,142 طن " أرز – مسلى – زيت طعام – توابل دجاج – سكر – مكرونة - خل – لحوم - أعلاف " – 6561 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (726) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 151 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 135 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضايا توقف عن الإنتاج – 423 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (32,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى")، وكذا ضبط (32) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 15,494 طن دقيق بلدى "عينى" - 24,978 طن سكر – مكرونة – زيت – أسمدة زراعية "مُدعمة" –900 أسطوانة بوتاجاز - 900 لتر سولار) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (110,914 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (32,800 طن دقيق بلدى "مستندى" – 15,494 طن دقيق بلدى "عينى" – 21,500 دقيق أبيض "عينى" – 24,978 طن "سكر – مكرونة – زيت – أسمدة زراعية" مدعمة – 46,142 طن "أرز – مسلى- زيت طعام – توابل دجاج – سكر - مكرونة – خل – لحوم - أعلاف" – 30 طن أسمنت – 900 إسطوانة بوتاجاز – 900 لتر مواد بترولية - 6561 عبوة سجائر).

وتم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الشرقية ، لتصرفه فى كمية (30 طن دقيق بلدى مدعم"مستندى") قام ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (30 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

وتم ضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (8 أطنان أسمدة زراعية) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ، وكذا (18 طن مخصبات زراعية "تقاوى قمح زراعى) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وضبط (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (8 أطنان دقيق بلدى مدعم "عينى" ) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء ، مستولياً على الدعم المقرر لها ، وكذا (4,5 طن "عسل – جلوكوز – سكر حر") بدون مستندات "مجهولة المصدر".

كما تم ضبط (المدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (600 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم للإتجار بها بالسوق السوداء) بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة. مستولياً على الدعم.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب تم ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (178,444 طن "أرز شعير").

وأسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بمضبوطات بلغت ( 81 قطعة " 42 قطعة صوتية – 5 قطع ضوئية –34 قطعة ملصق").

ضبط أطنان من الدواجن والأرز وزيت الطعام لعدم الصلاحية

وتم ضبط (1,87 طن "دواجن كاملة – أرز بسمتى – ملح طعام – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة و ضبط (1,12 طن "مفروم لحوم –لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (128,83 طن "ملح طعام" مستلزمات إنتاج) من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، (6,692 طن ملح طعام منتج نهائى غير صالحة للاستهلاك الآدمى) معاد تعبئتها من مرتجعات الأسواق مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المديرة المسئولة عن مخزن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة و ضبط (4,375 طن "حبيبات بلاستيكية" مستلزمات إنتاج - 15631 قطعة مستلزمات إنتاج أحذية - 6132 قطعة زوج حذاء منتج نهائى) بدون مستندات مجهولة المصدر ومدون عليها على بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أحذية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الحملات فى ضبط (64000 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات ومجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (9991 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

https://youtu.be/9K7pCLanQeQ