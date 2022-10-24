عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام بريطاني يكشف ملامح حكومة سوناك الجديدة

ريشي سوناك
ريشي سوناك

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، عن مرشحين محتملين للمناصب الوزارية في حكومة ريشي سوناك، الذي تم انتخابه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رئيس الوزراء الجديد من المرجح أن يبقي جيريمي هانت وزيرا للمالية، كما دعمه في الصيف.

أما بالنسبة لوزارة الخارجية، فقد يظل جيمس كليفرلي، وهو من أنصار بوريس جونسون وليز تراس، على رأس الوزارة، إلا أن بيني موردونت، ووزير العدل السابق دومينيك راب، مرشحين لمنصب وزير الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن موردونت يبدو خيارًا منطقيًا لمنصب وزيرة الدفاع، بالنظر إلى أنها كانت ترأس القسم سابقًا، ووزير الدفاع الحالي، بن والاس، ليس من مؤيدي سوناك، لكن التخلي عنه  قد يقوض محاولات رئيس الوزراء الجديد لتوحيد حزب المحافظين.

وأكدت الصحيفة أن وزير الداخلية الحالي جرانت شابس أيد سوناك، لكنه لم يتلق بعد تأكيدات بأنه سيبقى في هذا المنصب.

توقعي تحقق.. ديفيد كاميرون يعلق على فوز سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

بعد فوز سوناك.. حزب العمال البريطاني يدعو إلى انتخابات عامة

ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الداخلية، سويل برافرمان، التي استقالت من هذا المنصب في اليوم السابق لإعلان تروس استقالتها، ووزير الإسكان والخدمات المجتمعية السابق لبريطانيا العظمى مايكل جوف.

وفاز وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك برئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا وذلك عقب إعلان وزيرة شؤون البرلمان بيني موردونت، انسحابها من السباق ودعم سوناك.

وأعلن السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاقتراع الداخلي بحزب المحافظين، رسميًا، أن سوناك سيكون رئيس الوزراء البريطاني الجديد بعد انسحاب بيني موردنت من السباق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد إن حزب المحافظين لديه فرصة واحدة للإصلاح واستعادة وحدته، وذلك في أول تعليق له بعدما فاز برئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا وذلك عقب إعلان وزيرة شؤون البرلمان بيني موردونت، انسحابها من السباق ودعم سوناك.

وأضاف سوناك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: "اختيار الوزراء لن يكون معتمدا على الأسماء بل النهج تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولويتنا  كل أجنحة الحزب ستكون ممثلة في الحكومة".

بريطانيا جونسون ريشي سوناك المحافظين رئيس وزراء بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

موضوعات متعلقة

تحركات وتحذيرات روسية من استخدام أوكرانيا "القنبلة القذرة"

أوكرانيا تلجأ إلي المرتزقة لمواجهة الجيش الروسي.. تفاصيل

كارثة نووية تهدد حياة المدنيين.. روسيا تحذر أوكرانيا والغرب بسبب القنبلة القذرة

توقعي تحقق.. ديفيد كاميرون يعلق على فوز سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

اوكرانيا تحذر من خداع روسي في خيرسون

ربنا بيحبك.. تصريحات بايدن عن التحول الجنسي تثير جدلا واسعا| شاهد

رد فعل عنيف.. تصريحات مثيرة عن أوكرانيا تطيح بوزير دفاع دولة أوروبية

نشرة أخبار العالم.. صنع القنبلة القذرة دخل المرحلة الأخيرة.. رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة توجه رسالة إلى مصر.. وقصف إسرائيلي بالنهار على سوريا

ترشيحاتنا

شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل قطار كهربائي بين مينائي غرب بورسعيد وأبوقير

وزير الري: مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح بسبب المياه

النادي مطالب بدفع 5 ملايين يورو.. عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر السعودي

استدرجها وخلص عليها.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوجها أمام أولادهما بالبحيرة

المؤتمر الاقتصادي 2022.. هل ينقذ مؤشر الجنيه المصري العملة المحلية من التراجع؟

وزير التربية والتعليم: نعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما بسبب المرض.. شاهد| صور جمعت شيرين عبدالوهاب مع والد ابنتيها

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سالي عبد السلام| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عصير البرتقال| لن تتوقعها

ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أنيق.. شاهد

فيديو

خلي بالك من التصوير .. السبحة والجلباب أبرز مشاهد محاكمة عريس الإسماعيلية

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ