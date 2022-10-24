تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

تدريبات قوية لحراس مرمي الزمالك بمران اليوم

أدى محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، خلال المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة السوبر المصري المقبلة.

وحرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى على تقسيم الفقرة التدريبية الخاصة بالحراس إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات تأهيلية لعدة دقائق، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات فنية من خلال التدريب على بعض الأمور الفنية الخاصة استعدادا للمباراة المقبلة.

على جانب أخر خاض محمد عواد تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية، واكتفى بأداء هذه الفقرة وفقا لتعليمات أيمن طاهر مدرب الحراس بالتنسيق مع المدير الفني جوسفالدو فيريرا، منعا لتعرض الحارس للإجهاد في ظل مشاركته أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.