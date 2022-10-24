مكشوف ولامع.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة| شاهد

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت رانيا أبو النصر، مرتدية فستان قصير ولامع باللون الفضي، ومكشوف من الظهر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا أبو النصر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا أبو النصر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور رانيا أبو النصر