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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم

نباتات عطرية
نباتات عطرية

تماشياً مع رؤية الحكومة المصرية والقيادة السياسية لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية المصرية، تطلق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر نيابة عن الحكومة الألمانية المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية  بمحافظة الفيوم الخميس المقبل وذلك تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – و بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، وغرفة الصناعات الغذائية وكذلك مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

 

 

يعمل المهرجان كمنصة تطوير لقطاع فرعي زراعي ذو أهمية في مصر، حيث يربط بين منتجي النباتات الطبية والعطرية، والمجمعين، والتجار، والمصنعين، والمصدرين، واستخلاص الزيوت، ومقدمي الخدمات (اللوجستيات، والتعبئة، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى تقديم التكنولوجيا والإبتكارات الجديدة (محطات التعبئة والتغليف الذكية والخضراء، تقنيات الطاقة الكافية) من أجل فهم متطلبات السوق العالمي. يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وذلك للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.

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وفي ضوء ذلك يستضيف المهرجان أكثر من ٧٠ عارض من أهم منتجي النباتات الطبية والعطرية، والمصنعين، والمصدريين، والموردين، ومقدمي الخدمات (اللوجستيات، والتعبئة، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج المحلية وخبراء من قطاعات الأسمدة والكيماويات وقطاع التعبئة والتغليف و قطاع المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والوقاية من الأمراض والآفات والحلول الرقمية والمالية وممثلو المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. ويشمل ايضا الهرجان بازار لعرض منتجات محافظة الفيوم اليدوية والتراثية المختلفة.
سيتم خلال المهرجان الإعلان وتكريم الفائزين بجائزة الإبتكار الأولى في قطاع النباتات الطبية والعطرية. حيث تضم المسابقة تسع فئات وهم أفضل مرزعة وأفضل مصنع وأفضل حل رقمي مبتكر وأفضل عبوة وأفضل منتج مبتكر من النباتات الطبية والعطرية وأفضل مستحضر تجميل من مكونات طبيعية وأفضل تقنيات لاستخلاص الزيوت وأفضل شركة تديرها سيدة أعمال وتوفر فرص للمرأة وأفضل أداء تصديري لشركة ناشئة و أفضل علامة تجارية لقطاع النباتات الطبية والعطرية.

ذلك بالإضافة الى الندوات العلمية وورش العمل و التى ستشمل الموضوعات التالية: الخطوات المستقبلية للقطاع واستراتيجيات تطوير القطاع وأهم فرص التصدير وتوجهات ومتطلبات السوق العالمي وتحيات سلامة الغذاء وأهم الابتكارات في التصنيع واستخراج الزيوت والتعبئة والتغليف والتدريب والتوظيف وخلق فرص العمل وبناء قدرات للعاملين بالقطاع ذلك إلى جانب الرقمنة الزراعية والحلول الرقمية ودور المرأة في تطوير سلاسل القيمة الزراعية ذلك إلي جانب جلسات "إسأل خبير" مع خبراء فى مجال النباتات الطبية والعطرية للرد علي الأسئلة الخاصة بأفضل الممارسات لزراعة النباتات الطبية والعطرية، ومعاملات ما بعد الحصاد وسلامة الأغذية، وآليات التصدير والتسويق، والتصنيع والتعبئة وطرق الاستفادة من الحلول الرقمية المختلفة.

وزارة الزراعة النباتات العطرية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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