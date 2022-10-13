اختتام أولى مراحل تدريب 25 مراجعا للجودة في إطار استراتيجية تطوير التعليم الفني

اختتمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني أولى مراحل تدريب خمسة وعشرين مراجعًا للجودة، ويأتي هذا التدريب في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفي سياق التحضير لإنشاء وتشغيل الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والاعتماد ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني.



وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم أن البرنامج ضم الإعداد تدريبًا مكثفًا على أسس وأساليب مراجعة الجودة ومنهجية الأيزو في تقييم نظم إدارة الجودة والخدمات التعليمية، وتنوعت خلفيات المتدربين لتشمل أعضاء التوجيه الفني التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والفندقة والتخصصات التجارية، كما شارك في التدريب خبراء جودة تم تدريبهم مسبقًا على مبادئ جودة التعليم الفني ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات المصرية.



وأشار إلي أنه من المقرر أن تتضمن المرحلة التالية من البرنامج التدريبي مجموعة من الزيارات لعدد من مدارس التعليم والتدريب المزدوج في قطاعات الصناعات الهندسية والسيارات والفندقة بهدف تعزيز قدرات المراجعين وضمان قدرتهم على تطبيق المعرفة المكتسبة من التدريبات على أرض الواقع.