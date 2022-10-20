الوكالة الألمانية للتعاون تدعم 10 آلاف مزارع في توجو لمحصول القطن

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم لنحو 10 آلاف مزارع في توجو وفق مشروع الزراعة العضوية المستدامة لمحصول القطن.



وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي -في بيان- إنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستقدم المساعدات لنحو 10 آلاف شخص من خلال "مشروع دعم الإنتاج المستدام للقطن في كوت ديفوار وتشاد وتوجو".



أشارت إلى أن المستفيدين سيسمح لهم بزراعة القطن باستخدام أسمدة كيماوية أقل لخفض تداعياتها على البيئة، كما ستتم مساعداتهم على مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2024، ويتم تدريب المستفيدين على الممارسات البيئية والاجتماعية الجيدة لزراعة القطن، من خلال العديد من جمعيات الإقراض والادخار الريفية.



وتوقعت أن يساعد مشروع دعم الإنتاج المستدام للقطن في تحديث صناعة القطن في توجو، وزيادة المحصول ليسمح للمنتجين بالحصول على دخل كبير.

