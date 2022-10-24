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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ركعتان والقراءة سرية.. كيفية صلاة كسوف الشمس غدا

كسوف الشمس
كسوف الشمس

كيفية صلاة كسوف الشمس، تتعرص البلاد غدا الثلاثاء إلى ظاهرة كسوف الشمس، والتي تتمثل في حدوث الكسوف الجزئي للشمس يبدأ من الساعة 11.55 صباحا، ويستمر لمدة ساعتين وربع الساعة.

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وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن النظر بالعين المجردة للشمس خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى العمى وفقدان البصر، موضحا أنه لا أحد ينظر للشمس بعينه المجردة خلال وقت الظاهرة وما دون ذلك لا يوجد خطر على الإنسان.


كيفية صلاة كسوف الشمس

عن كيفية صلاة كسوف الشمس ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

صلاة الكسوف والخسوف

 

وأضافت دار الإفتاء، أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وذكرت دار الإفتاء كيفية صلاة كسوف الشمس، بأن يكبر تكبيرة الإحرام،ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها،
ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول،
ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

وأوضحت، أنه لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما.

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