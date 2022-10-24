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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس.. "الوزراء" يحسم الأمر

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها. 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، حيث تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من الظواهر الطبيعية التي تتم في نصابها الطبيعي ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة، مُهييةً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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