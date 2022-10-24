عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "بوابة الحلواني"

على الحجار
على الحجار

بدأ الفنان علي الحجار حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "بوابة الحلواني " بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، يليها "على قد ما حبينا"، و"أنا كنت عيدك" وغيرها من أعماله الشهيرة.


جاء ذلك بعد تفاعل الجمهور مع محمد الحلو على إيقاع أغنيات "الوسية وليالي الحلمية وعراف وأهيم شوقا"،  على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

استقبل الجمهور محمد الحلو بحفاوة كبيرة قبل أن يبدأ برنامج الحفل بأغاني صدقي وليالي الحلمية وأهيم شوقا وغيرها، وبادل الجمهور التحية قائلا:"وحشتوني".

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو


تفاصيل حفل كارول سماحة

وضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31 تحيي الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك فى الثامنة مساء الاربعاء ٢٦ اكتوبر على مسرح النافورة يسبقها فاصلا للفنان محمد محسن وفقرة موسيقية لعازف الكمان الدكتور حسن شرارة .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر عدد من اعمال زمن الفن الجميل .

وتختتم فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير فى العاشرة صباحا جلسة تدور حول محور تجارب مستحدثة فى المسرح الغنائى العربي بحضور الدكتورة رشا طموم (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين) ، الدكتور قاسم الباجي (تونس) ، الدكتور رامي شاهين (سوريا / ألمانيا) ، الدكتوو عزيز الورتاني (تونس) .

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتتناول قضايا جمع وتوثيق وإحياء المسرح الغنائى العربي بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقررا وبمشاركة الدكتور نضال نصيرات (الأردن) ، الدكتورة ثناءالحلوة (لبنان) والدكتورة إيمان مهران (مصر).

كما تتواصل منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء العربى فى الرابعة مساء على المسرح الصغير.

received_1540399496390388
received_1540399496390388
received_378836541048536
received_378836541048536
received_797224951512351
received_797224951512351
received_1153791728554600
received_1153791728554600
الفنان علي الحجار مهرجان الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية لبنانية علي الحجار Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مش عامل نظافة.. تعرف على الوظيفة الحقيقية لـ صاحب واقعة الكشري| شاهد

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

تعليق قوي من وكيل حقوق إنسان النواب على المطالبة بتقنين الدروس الخصوصية

يهم للمصريين بالخارج .. قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

موضوعات متعلقة

محمد الحلو يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية الوسية

إيناس عز الدين تتألق بفستان من الكريستال في حفل مهرجان الموسيقى العربية

داوين جونسون يتصدر شباك الإيرادات المصرية بـ "Black Adam"

Black Adam يحقق افتتاحية قوية في البوكس أوفيس الأمريكي

المخدرات والخوف .. بطل مسلسل Friends يكشف سبب انفصاله عن جوليا روبرتس

على أنغام وسع وسع..أحمد سعد يتسلم جائزة أفضل مطرب في مهرجان الفضائيات

عن حفل الهولوجرام.. ويجز: عاوزين تموتوني ليه أنا هحضر بنفسي

التحقيقات تكشف سر الوفاة الغامضة لبطل سلسلة هاري بوتر

ترشيحاتنا

بالزيت المستعمل .. طريقة عمل الصابون فى المنزل

وست هام يفوز على بورنموث 2-0 في الدوري الإنجليزي

أحمد عيسى: تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي

معاش تكافل وكرامة.. اعرف شروط الحصول عليه والفئات المستحقة

للمرة الأولى.. تدريب ذوي الإعاقة البصرية في الأزهر على طريقة برايل.. صور

للقادمين من السعودية .. 5 سيارات عائلية موديل 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول كوب من الماء مع الليمون على الريق|اكتشف النتيجة

هاني الناظر يكشف خطورة النظر للشمس غدا| رسالة هامة

مش على طول مفيدة.. تناول المكسرات بكثرة يصيبك بأمراض خطيرة

بعد إلغاء متابعيها ماعدا حسام حبيب.. صور جديدة جمعت شيرين وطليقها| شاهد

فيديو

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بمرتبات العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .. قرارات هامة من الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ