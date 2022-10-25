الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وأمطار رعدية بعدة مناطق تصل إلى القاهرة| طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية، خلال طقس اليوم، الثلاثاء، يصاحبها سقوط أمطار رعدية بعدة مناطق.

طقس اليوم في مصر

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم، قالت إن بعض المناطق من البلاد ستشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية، يصاحبها سقوط أمطار رعدية على السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

واعتبرت هيئة الأرصاد، أن ذروة موجة سقوط الأمطار ستكون من مساء اليوم الثلاثاء، حيث يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد، وتزداد شدة الأمطار من مساء اليوم، لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناه وشمال ووسط سيناء والوجه البحري حتى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل فرصة سقوط الأمطار على السواحل الغربية، خلال طقس اليوم، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

تحذير من الأرصاد حول طقس اليوم

أما عن حالة طقس اليوم، يكون الطقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون طقس اليوم، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم، "إنه نظرا للتقلبات الجوية السريعة والحادة في خرائط الطقس؛ سنوافيكم تباعا بالمستجدات، ولكن يرجى اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة".

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة طقس اليوم، بمختلف المحافظات تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19 درجة.