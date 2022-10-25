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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Redmi Note 12

شاومي تعلن الموعد
شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها Redmi Note 12

أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المتميزة Redmi Note 12 والمخصصة للفئة المتوسطة والشبابية، والتي سيتم إصدارها من خلال علامتها الفرعية ريدمي Redmi مع عدد من المواصفات المتميزة بالإضافة إلى سعر مناسب. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة شاومي ستطلق هواتف  Redmi Note 12 بعد غد الخميس، 27 أكتوبر، في حدث كبير في الصين، حيث ستم السلسلة 3 هواتف مختلفة، هي Redmi Note 12  للنسخة الأساسية، وهاتفي Redmi Note 12 Pro و + Redmi Note 12 Pro للنسخ المميزة. 

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ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف شاومي Redmi Note 12 خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق العالمية، مع بداية بالسوق الهندية أولا ، ثم تدريجيا باقي الأسواق الأخرى، وستحصل الهواتف على  قياس شاشة 6.67 بوصة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.      

هواتف شاومي Redmi Note 12

وستحتوي هواتف شاومي Redmi Note 12 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 و 120 و  210 واط والذي يعد أسرع وأقوى معدل شحن في أى هاتف ذكي حتى الآن، الأمر الذي سيجعله يشحن في وقت قصير للغاية.  

هواتف شاومي Redmi Note 12

وستعمل هواتف شاومي Redmi Note 12 بمعالج من نوع Dimensity 1080  من شركة ميديا تيك التايوانية ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8  جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.

 

 

 

 

 

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