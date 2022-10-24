تسريبات تكشف قدرات فائقة لهاتف قادم من شاومي.. صور

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية التي سيصدر بها هاتف + Redmi Note 12 Pro المتميز ، والمقرر إطلاقه من شركة شاومي الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث سيحتوي الهاتف على عدد من الإمكانات الفائقة التي تجعله منافسا لأفضل هواتف الأندرويد، بالإضافة إلى تميزه بعنصر السعر المناسب.

وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف + Redmi Note 12 Pro سيتم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف ريدمي Redmi Note 12 حيث سيكون هو النسخة الأكثر تميزا من بين هواتف المجموعة الثلاثة، حيث تشير التقارير إلى أنه سيحصل على تصميم أنيق ومميز للغاية.

وتظهر التسريبات أن هاتف + Redmi Note 12 Pro القادم من شاومي، سيأتى بشاشة منحنية، تُظهر صورة الشعار Redmi مع منحنيات على كلا الحافتين، مع قياس شاشة 6.67 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

هاتف شاومي + Redmi Note 12 Pro

وسيقدم هاتف + Redmi Note 12 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL HP1 دقة 200 ميجا بيكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعري للعمق والماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجا بيكسل.

هاتف شاومي + Redmi Note 12 Pro

وسيعمل هاتف + Redmi Note 12 Pro بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.

هاتف شاومي + Redmi Note 12 Pro

وسيحتوي هاتف + Redmi Note 12 Pro على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 210 واط ، والذي يعد أسرع وأقوى معدل شحن في أى هاتف ذكي حتى الآن، الأمر الذي سيجعله يشحن في وقت قصير للغاية.