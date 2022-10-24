عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات فائقة لهاتف قادم من شاومي.. صور

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات فائقة لهاتف قادم من شاومي

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية التي سيصدر بها هاتف + Redmi Note 12 Pro المتميز ، والمقرر إطلاقه من شركة شاومي الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث سيحتوي الهاتف على عدد من الإمكانات الفائقة التي تجعله منافسا لأفضل هواتف الأندرويد، بالإضافة إلى تميزه بعنصر السعر المناسب. 

 

وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف + Redmi Note 12 Pro سيتم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف ريدمي Redmi Note 12 حيث سيكون هو النسخة الأكثر تميزا من بين هواتف المجموعة الثلاثة، حيث تشير التقارير إلى أنه سيحصل على تصميم أنيق ومميز للغاية. 

موبايل متطور من شاومي Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد

تنافس هواتف شاومي.. تفاصيل جديدة حول سلسلة ريلمي المنتظرة Realme 10

تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

ملك الفئة الشبابية.. هاتف قادم من شاومي به كل الإمكانات وبسعر مناسب

وتظهر التسريبات أن هاتف + Redmi Note 12 Pro القادم من شاومي، سيأتى بشاشة منحنية، تُظهر صورة الشعار  Redmi مع منحنيات على كلا الحافتين، مع  قياس شاشة 6.67 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

هاتف شاومي  + Redmi Note 12 Pro

وسيقدم هاتف + Redmi Note 12 Pro كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL HP1 دقة 200 ميجا بيكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعري للعمق والماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل،  وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجا بيكسل. 

هاتف شاومي  + Redmi Note 12 Pro

وسيعمل هاتف + Redmi Note 12 Pro بمعالج من نوع Dimensity 1080  من شركة ميديا تيك التايوانية ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8  جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت. 

هاتف شاومي  + Redmi Note 12 Pro

وسيحتوي هاتف + Redmi Note 12 Pro على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 210 واط ، والذي يعد أسرع وأقوى معدل شحن في أى هاتف ذكي حتى الآن، الأمر الذي سيجعله يشحن في وقت قصير للغاية.  

شاومي Redmi Note 12 Redmi Note هاتف Redmi هاتف Redmi Note 12 Pro مواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro أحدث هواتف شاومى 2022 أرخص هاتف رائد من شاومى أرخص هواتف شاومى 2022 أفضل هاتف شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

بتعليق ساخر.. كهربا ينشر صورة من غرفة النوم

ترشيحاتنا

رعاة الإرهاب النووي.. الدوما يكشف تفاصيل جديدة عن استعداد كييف للقنبلة القذرة

حيثيات المحكمة بواقعة طفلة البراجيل: المتهم بحث عما يرضى شيطانه ويطفئ به جموح شهواته |خاص

رئيس نقابة البنوك :المؤتمر الاقتصادي فرصة لاستكمال مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة لتطوير منتجات الحلال

مصر تشارك في معرض المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022

ضياء السيد يحذر الأهلي من الاندفاع في السوبر ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل والاسم الجديد.. حقيقة تغيير مسمى الدوري المصري

تغفلها الكثير من النساء .. علامة شائعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب

بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ