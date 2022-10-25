العراق.. كسوف الشمس يعطل العمل في عدد من المحافظات

أعلنت عدد من المحافظات العراقية ، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء، تزامناً مع كسوف مرتقب للشمس اليوم ظهراً حيث أعلنت محافظات بغداد، والديوانية، وبابل، وذي قار، تعطيل الدوام في المدارس بسبب الكسوف.



وكذلك محافظة الانبار؛ انضمت إلى قائمة المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي للمدارس وكافة الدوائر الحكومية، وكذلك محافظة البصرة قررت تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ايضا.



واعلن المكتب الاعلامي لمحافظ الانبار علي الدليمي، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والدوائر الحكومية في عموم المحافظة تحسبيا للاضرار الناتجة عن كسوف الشمس.



وعطلت كل من محافظات كربلاء وصلاح الدين النجف ونينوى الدوام الرسمي للمدارس ليوم الثلاثاء، بسبب كسوف الشمس ظهر الثلاثاء.



فيما اكتفت وزارة التربية في إقليم كردستان، بتوجيه إدارات المدارس بتوصية الطلاب في الدوام المسائي بعدم النظر إلى الشمس أثناء الكسوف.



وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة، من النظر الى كسوف الشمس مباشرة للحفاظ على سلامة العين.



وقالت الوزارة في بيان إنه "للحفاظ على سلامة العين تجنب النظر الى كسوف الشمس مباشرة بدون استخدام الفلتر المعتم الصحيح والخاص بذلك".



وحدد المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في وقت سابق، توقيت الكسوف الجزئي المرتقب اليوم الثلاثاء في سماء العاصمة بغداد، في ما حذّر من النظر إلى الشمس، نظراً للأضرار الجسيمة التي قد يسببها لعين الإنسان.



وقال الأسدي في تصريحات له إنه "ظهر اليوم الثلاثاء نحن على موعد مع كسوف جزئي للشمس يبدأ الساعة 1:06:13 ظهراً وينتهي 3:34:49 ظهراً بتوقيت بغداد".



وأضاف، "نسبة الكسوف ستكون 60٪ في مناطق الشمال و55٪ في مناطق الوسط و54٪ في مناطق الجنوب، ويعتبر متابعة ‎كسوف الشمس الجزئي خطيراً على العين؛ لأنه قد يؤدي إلى نقص دائم في النظر لا يمكن علاجه، بل ويسبب العمى في بعض الحالات بسبب الأشعة فوق البنفسجية، لذلك يرجى عدم النظر بشكل مباشر إلى الشمس خصوصاً الأطفال كونهم لا يدركون الخطر".



وتابع، "لا تشاهد كسوف الشمس عبر النظارات الشمسية أو نظارات اللحام أو ورق الأشعة أو عدسات الكاميرا الفوتوغرافية او عدسات الهواتف الذكية، الطريقة الآمنة الوحيدة للنظر للشمس هو استخدام فلتر شمسي او نظارة خاصة أو تلسكوب خاص بمتابعة هذه الظاهرة الفلكية".



وبين، "للعلم بعض البلدان أعلنت عن تعطيل المدارس يوم غد بسبب كسوف الشمس منها الكويت، وذلك خشية من تعرض الطلاب للنظر للشمس مباشرة.

فيما حدد خبير الانواء الجوية العراقية صادق عطية، الثلاثاء، الطريقة المنزلية الآمنه لرؤية قرص الشمس أثناء الكسوف.





وذكر عطية في منشور له على صفحته في "فيسبوك" انه "بدون معدات ثمينة تحتاج لصندوق كرتون (كلما كان أكبر كان أفضل) تقطع في أحد جوانبه مربعاً صغيراً وتثبت عليه ورقة ألمنيوم من التي تستعمل في المطبخ، وتجعل في وسطها ثقب ابرة صغير".



وأضاف انه "في الطرف المقابل لفتحة الإبرة تثبت ورقة بيضاء داخل الصندوق".



وتابع عطية "ثم في سطح الصندوق الأسفل تقطع دائرة تسع رأسك أو رأس طفلك ليدخله فيها او تتركها مفتوحه بشرط لا تكون واسعة، ثم توجه الصندوق بحيث يواجه الثقب اتجاه الشمس بينما تنظر أنت داخل الصندوق في الاتجاه المعاكس لصورة الشمس على الورقة، وستتمكن من رؤية كافة مراحل الكسوف بكل وضوح وأمان".



ونبه عطية "يرجى التأكد من إغلاق اي فتحات جانبية في الصندوق ليتحقق لك ظلام جيد داخله.