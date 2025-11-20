سيامة 5 كهنة جدد بإيبارشية حلوان والمعصرة بحضور عدد من المطارنة والأساقفة

تمت،اليوم، سيامة خمسة كهنة جدد لإيبارشية حلوان والمعصرة، بيد صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، وبمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

بحضور لفيف من الأساقفة

شارك في صلوات السيامة أصحاب النيافة: الأنبا ديمتريوس مطران ملوي، والأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام لكنائس شرق آسيا وملبورن وأستراليا، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي نيافة الأنبا ديمتريوس.

ونال نعمة الكهنوت ورتبة القسيسية كل من:

الشماس أنطونيوس مينا عدلي جرجس، باسم القس إفرايم.

الشماس مكاريوس مايكل عايد جيد، باسم القس مقار.

الشماس باخوميوس مينا عياد جندي، باسم القس يوسف.

الشماس كيرلس حارس سيد ناشد، باسم القس صليب.

الشماس أرسانيـوس برسوم ميلاد ناشد، باسم القس دانيال.

والجدير بالذكر أن هذه السيامة تُعد باكورة سيامات نيافة الأنبا ميخائيل منذ تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

