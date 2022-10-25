بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين و261 ألف شخص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و261 ألف شخص.



وأفادت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الاثنين نحو 23 ألفا و100 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 21 ألفا و500 شخص للعودة إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 46ر5 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.