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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عملية نابلس.. اعرف أبرز ردود الفعل الإسرائيلية

بعد عملية نابلس..
بعد عملية نابلس.. اعرب أبرز ردود الفعل الإسرائيلية

توالت ردود الفعل الإسرائيلية عقب العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بنابلس واستهدفت مجموعة عرين الأسود، والتي ارتقى عددا من عناصرها.

وفي مقابلة مع إذاعة "كان" قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "لقد قتلنا وديع الحوح في تبادل لإطلاق النار الليلة، إن إسرائيل لن تردع أبدًا عن العمل من أجل أمنها، جزء من عناصر جماعة عرين الأسود هم الذين تسببوا في قتل الرقيب عيدو باروخ".

بدوره قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس: "لا ولن تكون هناك مدن ملجأ للمسلحين، وسنواصل العمل ضد كل من يحاول إيذاء الإسرائيليين حيثما ومتى لزم الأمر".

أما وزير الأمن الداخلي عومر بارليف قال إن الجيش والشاباك عملا في ظروف معقدة للغاية الليلة في نابلس، لاستهداف البنية التحتية للعمليات الفلسطينية.

وأضاف: "المسؤولون عن الهجمات وخططوا لمزيد من الهجمات، وستستمر إسرائيل في مهاجمة المسلحين ومن يرسلوهم في أي وقت وأي مكان". 

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