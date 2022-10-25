ارتفاع نسبي في أسعار النفط العالمية

عادت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للارتفاع نسبياً بعد تراجعه في ختام جلسة أمس بسوق النفط، وقد استقرت قيمة العقود المؤجلة تسليم ديسمبر للنفط برنت قرب 92 دولارا للبرميل، فيما استقرت أسعار النفط الخام قرب مستوى 85 دولارا للبرميل رغم صعود الدولار وصدور بيانات تُظهر ضعف الطلب الصيني على النفط.

ارتفعت أيضاً قيمة العقود الآجلة تسليم ديسمبر للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 0.23 نقطة، ونسبة تغير 0.27% في الاتجاه الموجب، ليتم التداول عند 84.78 دولار للبرميل في هذه اللحظة، مقارنةً بالسعر عند إغلاق الجلسة السابقة والبالغ 84.58 دولار للبرميل، فيما كان الافتتاح عند 84.86 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم إلى أعلى مستوى له عند 85.09 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 84.45 دولار للبرميل.

تحاول أسعار النفط استعادة بعض مكاسبها بعد الإعلان عن بيانات تُظهر تراجع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي، وذلك بعد أن شهدت بداية جلسة اليوم انخفاضاً في قيمة العقود الآجلة لشهر يناير 2023، بتأثير من صعود الدولار في افتتاح جلسة التداولات، فيما تراجع الآن دون مستوى 112 نقطة، ومن المتوقع أن تسود بعض الاضطرابات في سوق النفط بعد دخول الحظر الأوروبي للواردات الروسية النفطية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر القادم.