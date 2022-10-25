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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهلي يطير إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.. صور

الأهلي يغادر مطار
الأهلي يغادر مطار القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم بعثة فريق النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى دولة الإمارات استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وغادرت بعثة النادي الأهلي، مطار القاهرة الدولي، عقب إنهاء إجراءات البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، حيث يغادر على متن طائرة خطوط الاتحاد.

ويغيب عن المباراة لاعب الأهلي أليو ديانج ، لتعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق لمباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر استبعاد النجم المالى اليو ديانج وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، أيمن أشرف، ومحمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وقفشة وبرونو سافيو واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

الأهلي يغادر مطار القاهرة 
الأهلي يغادر مطار القاهرة 
الأهلي يغادر مطار القاهرة 
الأهلي يغادر مطار القاهرة 
الأهلي يغادر مطار القاهرة 
الأهلي يغادر مطار القاهرة 
الأهلى مطار القاهرة بعثة النادي الأهلى الزمالك السوبر المصري

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