الرئيس السيسي للقطاع الخاص: إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للقطاع الخاص، قائلا: "إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: "دي بلدنا وبتاعتنا كلنا"، لافتا: "نتيجة المؤتمر ننفذه سنويا.. وخلونا نتقابل ونتكلم وكل واحد يقول إللي عنده".

ووجه التحية والتقدير للحضور بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا: "كل التحية والتقدير والاحترام لكم، خطواتكم عزيزة علينا وعلى مصر، وكل كلمة وفكرة تم طرحها مقدرة ومقبولة ونرجوا من الله أن يجازيكم عنها خير، ويكون المؤتمر مقدمة نجاح للدولة المصرية".

