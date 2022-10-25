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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال جنازته.. قرد يمنح قبلة الوداع لرجل متوفى داخل نعشه |فيديو

قرد يقبل رجل متوفي
قرد يقبل رجل متوفي

في لقطات مؤثرة وفريدة من نوعها، منح قرد بري، قبلة الوداع لرجل متوفى، وهو يرقد داخل نعشه في جنازة مهيبة، للتعبير عن حزنه على فراقه.

وكان السبب الذي دفع القرد لتوديع هذا الرجل بهذه الطريقة العاطفية، يرجع إلى قيام الرجل الذي يدعى "بيتامبارام راجان" البالغ من العمر 56 عاماً، قبل وفاته، بإطعام القرد لانجور البري، يومياً بالفاكهة والبسكوت، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قرد يقبل رجل متوفي

وكان "راجان" يعيش في منزل قريب من أحد الغابات بمدينة باتيكالوا في سري لانكا، لتربطه علاقة قوية بالقرد الذي كان يخرج من الغابة ليزوره.

قبلة الوداع

فيما تعجب حاضرو الجنازة، من ردة فعل القرد تجاه صديقه الراحل، ليظهر مدى العلاقة القوية بينه وبين الرجل المتوفي.

ويوضح مقطع فيديو مؤثر، القرد  وهو يجلس على حافة نعش صديقه "راجان" المفتوح ، ليلف القرد ذقن صديقه المتوفي  بلطف  ليعانقه ويقبله قبلة الوادع في مشهد مؤثر ونادر الحدوث.

وفاء و بكاء

وفي مشهد محزن حاول القرد ايقاظ صاحبه المتوفي، وسط بكاء الحضور، ليقدم القرد على معانقة صديقه المتوفي وتقبيله مرة أخرى قبل ان يذهب إلى مثواه الأخير.

قرد يقبل رجل متوفي

وفي نهاية الفيديو يقوم أحد المشيعين بحمل القرد بعيداً عن نعش صاحبه المتوفي، لاستكمال مراسم الجنازة.

قرد تشييع جنازة نعش قبلة وداع اخبار منوعات اخبار ترفيه ترفيه منوعات

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