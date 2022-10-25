رئيس شركة استطلاعات: مصر الدولة الأولى عربيا في زيادة السكان| فيديو

أكد محمد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، أن 75% من المصريين يرون أن الزيادة السكانية مشكطلة كبيرة لمصر، مضيفاً أن مؤشرات زيادة السكان أفضل من قبل.

وأضاف محمد أحمد خلال استضافته مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"،:"الشباب الجديد مركز في الموضوع ده بسبب الظروف الأقتصادية، و البنات كلها دلوقتي بتفكرش في الجواز، فالجواز بقى في سن متأخر ".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، أن مصر الدولة العربية الأولى في زيادة السكان بالمسبة للعالم العربي، و الثالثة بالنسبة لإفريقيا، مؤكداً أن الزيادة السكانية تلتهم النمو الأقتصادي .