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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الرئاسي اليمني" يشدد على تعبئة كافة القدرات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد

اليمن
اليمن

شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، اليوم /الثلاثاء/ على أهمية حشد وتعبئة كافة القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب المليشيات الارهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية /سبأنت/ جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وحضور أعضائه حيث استمع الاجتماع، إلى تقارير بشأن مستجدات الاوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية.

وطمأن المجلس، الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الإغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.

كما اشاد بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين، وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين.
 

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