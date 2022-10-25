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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد بجامعة عين شمس: مصر بها إمكانيات جبارة وعلينا استغلالها

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

أكدت الدكتور يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فى ختام المؤتمر الاقتصادي كانت مهمة للغاية، ودالة أن المؤتمر الاقتصادي ليس للاجتماع فقط، بل لتنفيذ التوصيات التى نتجت عنه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن الدولة تقوم بعمل مشروعات كثيرة، وتقوم بعمل مشروعات من أجل توفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن هناك لجنة لمتابعة التوصيات التى حدثت فى المؤتمر، وأن البرلمان " الشيوخ والنواب" سيتابع ما تم فى المؤتمر، وهل ما نتج فى المؤتمر تحقق أم لا.

ولفتت إلى أن مصر بها إمكانيات جبارة، وعلينا استغلال ذلك، وأن ما حدث يعتبر بداية لـ أشياء كثيرة سارة.

الاقتصاد أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس السيسي المؤتمر الاقتصادي حضرة المواطن سيد على

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